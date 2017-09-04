Eroğlu ‘Haçlı seferi’ni gördü ve artırdı: Batı, PKK’ya silah vermek için fabrika kuruyor 

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Batı’nın PKK’ya silah vermek için özel fabrikalar kurduğunu öne sürdü.

‘Ateş çemberi içinde bir huzur adası’

AA’nın haberine göre Türkiye’nin ‘ateş çemberi içinde bir huzur adası’ olduğunu savunan Eroğlu şunları söyledi: “Bu huzur adasını bozmak isteyen, işgal etmek isteyenler var ama bu millet birlik, beraberlik içinde dimdik durduğu müddetçe, bu şanlı bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalanacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.”

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‘Haçlı seferleri devam ediyor’

“Haçlı seferleri bitti sanmayın, değişik şekillerde devam ediyor” diyen bakan şöyle devam etti: “Nasıl devam ediyor? PKK’yı ortaya çıkarıyorlar, ona silah veriyorlar. Hatta Batı özel silah fabrikaları kuruyor, oraya silah vermek için. Biliyorsunuz Batı’nın verdiği bazı bombalar, silahlar hep PKK’nın eline geçti. Batı hala Türkiye’yi yok etmek için Türkiye’nin muhteşem yükselişini engellemek için hileler, desiseler içinde, oyunlar içinde planlar yapıyor ama ben şuna inanıyorum; onların planları, hesabı varsa Cenabıallah’ın da hesabı var. Allah bizlerle beraber.”