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Yaramazlara biraz batar!

Ermenistan’ın yeni başbakanı Paşinyan: Türkiye’yle önkoşulsuz normalleşmeye hazırız

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Ermenistan’da halk protestolarına liderlik edip parlamentodaki oylamada başbakan seçilen Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ilişkileri önkoşulsuz olarak normalleştirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan seçildikten sonra ilk ziyaretini Dağlık Karabağ’a yapan Paşinyan, burada düzenlediği basın toplantısında Türkiye’ye mesaj gönderdi.

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Sputnik’in haberine göre, Paşinyan, “Türkiye ile önkoşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız ancak Ankara, Dağlık Karabağ’la ilgili önkoşul sunmamalı. Bu tutum mantıklı değil. Zira bu, üçüncü bir ülkeyle (Azerbaycan) ilişkilere dayanıyor” dedi.

Bununla birlikte Paşinyan, ‘Ermeni soykırımı’nın uluslararası toplum tarafından tanınması için çalışacaklarını belirterek bunun yeni soykırımların önlenmesi için gerekli olduğunu savundu.

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