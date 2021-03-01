Ermenistan’da, muhalif grup hükümet binasını bastı

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalif göstericiler hükümet binasına girdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bazı bakanlıkların bulunduğu hükümet binasında slogan atan göstericiler, Paşinyan’ın istifasını talep etti. Kısa bir süre sonra binayı terk eden göstericiler, “İstediğimiz binaya girebileceğimizi göstermek istedik” ifadelerini kullandı.

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasıyla ilgili anlaşmazlık sürüyor.

Sarkisyan, Paşinyan’ın Gasparyan’ı görevden aldığına dair kararnameyi geri çevirse de Paşinyan, aynı kararnameyi yeniden cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, söz konu kararnamenin yeniden Sarkisyan’a ulaştığı belirtildi.

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İktidar ve muhalefet aynı anda miting yapacak

İktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan’da aynı anda miting düzenleyecek. Paşinyan, destekçilerini saat 18:30’da Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’na çağırırken, hükümete muhalif kesimler ise Mareşal Bağramyan Meydanı’nda saat 18:00’de bir araya gelecek.



Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Paşinyan’ın Güvenlik Konseyi’ni topladığı belirtildi. Toplantıda, ülkenin iç ve dış güvenlik sorunlarının ele alındığı kaydedildi.



Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan’a muhtıra vermişti. Paşinyan, Gasparyan’ı görevden aldığını duyurmuştu.

Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Gasparyan’ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı. Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını ‘darbe girişimi’ olarak nitelendirmişti.