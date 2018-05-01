Ermenistan’da başbakan seçilmeyen muhalif lider Paşinyan: Halkın gücünü hafife almayın

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Ermenistan parlamentosunda başbakan olmak için gerekli desteği alamayan muhalefet lideri Nikol Paşinyan genel grev çağrısı yaptı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Ermenistan parlamentosu muhalefetin protesto gösterileri üzerine istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan’ın yerine yeni başbakanı seçmek üzere toplandı.

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Parlamentodaki seçime Paşinyan tek aday olarak katılırken, yapılan oylamada 45 milletvekili muhalif lider Paşinyan’a destek verirken, 55 milletvekili ise karşı yönde oy kullandı. Paşinyan’ın başbakan seçilmek için 105 milletvekilinin desteğini alması gerekiyordu.

İstifa eden eski başbakan Serj Sarkisyan’ın partisi Cumhuriyetçi Parti oylamada Paşinyan’ı desteklemeyeceğini açıklamıştı.

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Ermenistan Anayasası’na göre parlamento bir hafta içinde başbakanı seçmek için yeniden bir oylama yapmak zorunda.

Paşinyan parlamentodaki sonuçların ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyenlere genel greve gitme ve şiddetli protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulundu. Paşinyan, başkent Erivan’da toplanan on bine yakın göstericiye yönelik yaptığı konuşmada, “Caddeleri, tren raylarını, havaalanlarını bloke edin” dedi. Yarın başlaması planlanan protestolarda özellikle ulaşımın felce uğratılması hedefleniyor.

Paşinyan oylama öncesinde milletvekillerine yönelik olarak yaptığı konuşmada, ‘halkın gücünü hafife almayın’ uyarısında bulunarak, Ermenistanlılara seslenerek “Eğer şimdiye dek katılmadıysanız evde oturmayın, sokaklara çıkın! Başkentin ya da başka kentlerin meydan ya da sokaklarına çıkın” dedi.

Ne olmuştu?

2008 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan görev süresi sona erdikten sonra parlamentoda başbakanlığa seçilmişti. Sarkisyan’ın başbakanlığa adaylığı sırasında Ermenistan Anayasası’nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.

Sarkisyan’ın başbakanlığa seçilmesine tepki gösteren muhalif Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Nikol Paşinyan protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulunmuştu. Muhalefetin günler süren gösterilerinin ardından Başbakan Serj Sarkisyan 23 Nisan’da istifa etme kararı alarak, “Nikol Paşinyan haklıymış, hatalı olan bendim” açıklamasını yapmıştı.