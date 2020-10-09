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Yaramazlara biraz batar!

Ermeni ve Azeri bakanlar Putin’in davetiyle Moskova’da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan’ın dışişleri bakanlarını bugün Moskova’da görüşmeye davet etti.

Fotoğraf: AA

Dağlık Karabağ’da 1991-1994 yıllarındaki savaştan bu yana en şiddetli çatışmalar meydana geliyor.

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Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeniler arasında 29 Eylül’de başlayan çatışmalarda en az 250 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Bakü ve Erivan birbirini topraklarına saldırmakla suçluyor.

Kremlin daha önce Dağlık Karabağ’da tarafların askeri faaliyetleri durdurması çağrısında bulunmuştu.

TASS’ın haberine göre Ermenistan’ın Rusya büyükelçisi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın bugün ilerleyen saatlerde Moskova’da olacağını söyledi.

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RIA ajansının haberine göre Rusya, Azeri ve Ermeni dışişleri bakanlarının toplantıya katılacağını doğruladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Bakü ve Erivan Moskova’daki görüşmeye katılacaklarını bildirdi. Hazırlıklar sürüyor” dedi.

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