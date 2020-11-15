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Yaramazlara biraz batar!

Ermenistan istihbaratı: Paşinyan’a suikast girişimi engellendi

Ermenistan istihbaratı, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik hazırlanan suikast girişimini engellediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin açıklamasından aktardığına göre Syuniks bölgesinde iktidar karşıtı görüşlere sahip bir kişinin evinde yapılan aramada Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinden getirilen çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulundu.

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Bu kişinin Ermenistan ve Dağlık Karabağ’daki bazı politikacılarla söz konusu silahları kullanmak suretiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı öldürme, ardından iktidarı ele geçirme konusunda anlaştığı öne sürüldü.

Açıklamada, “Hazırlanan bu ciddi suçlar Ulusal Güvenlik Servisi tarafından ortaya çıkarıldı ve önlendi” ifadeleri kullanıldı.

Bzı muhalif partilerin yöneticileri ve mensupları, bir gönüllü birlik komutanı ve Ermenistan eski istihbarat başkanı ve Anavatan Partisi Başkanı Artur Vanetsyan gözaltına alındı.  

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Ermenistan’da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

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