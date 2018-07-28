Ermenistan başbakanı bir kez daha: Türkiye’yle ön koşulsuz ilişki kuralım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını yineledi.

Azerbaycan’la arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye Ermenistan’la 991 yılından bu yana diplomatik ilişki kurmuyor. Sınırlar da kapalı.

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Dağlık Karabağ dahil Ermenilerin işgalindeki Azeri topraklarının iadae edilmesini şart koşan Türkiye Ermenistan’ın ‘Ermeni soykırımı’ndan vazgeçmesini de istiyor.

El Cezire televizyonuna konuşan Paşinyan, “Ermenistan ile sınırları kapatan Türkiye. Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını vermeli” dedi.

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Ülkesinin Türkiye’yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkileri kurmaya hazır olduğunu belirten Paşinyan, “Tüm sorunlar barışçıl müzakereler yoluyla çözülebilir. Bölgenin daha güvenli, barış ve refah içinde yaşayabilmesi için yapıcı olmaya hazırız” diye konuştu.

Mayıs ayında Ermenistan genelinde yapılan gösterilerin ardından iktidara gelen Paşinyan yönetimindeki yeni hükümet Türkiye’yle ilişkileri düzeltme yönünde politika izleyeceğinin işaretlerini veriyordu.

Paşinyan başbakan seçildikten sonra da benzer bir mesaj vermiş, ancak hem Türkiye’nin Dağlık Karabağ’ı ön koşul olarak sunmasını eleştirmiş, hem de ‘Ermeni soykırımı’nın uluslararası toplum tarafından tanınması için çalışacaklarını belirtmişti.