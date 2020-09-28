Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ermenistan, Azerbaycan’ı suçladı, Türkiye’yi eleştirdi

Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki çatışmanın Azerbaycan tarafından başlatıldığını öne sürerek saldırıyı kınadı; Türkiye’nin krize müdahalesinin ‘bölgeyi istikrarsızlaştırdığını’ savundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde dün çatışma çıkmış, her iki tarafta da hayatını kaybeden ve yaralanan siviller bulunduğunu bildirmişti.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugünkü konuşmasında ‘Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini’ savunarak, “‘Artık hesap vakti geldi‘ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” dedi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek “ABD, şiddetin tırmanmasını güçlü bir şekilde kınıyor” ifadelerine yer vermişti.

Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Uluslararası toplum, sadece Azerbaycan’ın saldırganlığını değil, aynı zamanda Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığa yol açacak… çatışmaya dahil olma hırsını önlemek için aktif adımlar atmalıdır.”

Reklam

ABD’den Ermenistan ve Azerbaycan’a çatışmalara derhal son verme çağrısı

Ermenistan AİHM’e gitti, Azerbaycan BM’ye başvuracak

Azerbaycan, ülke genelinde savaş hali ilan etti

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

SON HABERLER

Ermenistan AİHM’e gitti, Azerbaycan BM’ye başvuracak

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğu bildirildi. Azerbaycan da BM Güvenlik Konseyi dahil birçok uluslararası kuruluşa başvurcağını açıkladı.

NYT: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750’şer dolar vergi ödediğini yazdı.

KONDA müdürü: AKP halen korku üzerinden oynuyor; bu çalışmayacak

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır “AKP halen korku ve kimlikler üzerinden oynuyor. Kitlesini ortak bir umutla bir arada tutamıyor, tam tersine ‘İktidar olurlarsa yardımları kesecekler ya da sekülerler seni yine ötekileştirecekler’ dediğimiz olumsuz bir anlatıyla yürüyor. Yine korku vererek. Bu bir yerden sonra çalışmıyor, çalışmayacak” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...