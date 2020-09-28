Ermenistan, Azerbaycan’ı suçladı, Türkiye’yi eleştirdi

Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki çatışmanın Azerbaycan tarafından başlatıldığını öne sürerek saldırıyı kınadı; Türkiye’nin krize müdahalesinin ‘bölgeyi istikrarsızlaştırdığını’ savundu.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde dün çatışma çıkmış, her iki tarafta da hayatını kaybeden ve yaralanan siviller bulunduğunu bildirmişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugünkü konuşmasında ‘Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini’ savunarak, “‘Artık hesap vakti geldi‘ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek “ABD, şiddetin tırmanmasını güçlü bir şekilde kınıyor” ifadelerine yer vermişti.
Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Uluslararası toplum, sadece Azerbaycan’ın saldırganlığını değil, aynı zamanda Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığa yol açacak… çatışmaya dahil olma hırsını önlemek için aktif adımlar atmalıdır.”