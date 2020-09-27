Ermenistan AİHM’e gitti, Azerbaycan BM’ye başvuracak

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğu bildirildi. Azerbaycan da BM Güvenlik Konseyi dahil birçok uluslararası kuruluşa başvurcağını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Erivan’ın mahkemedeki temsilciliği Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil tesisleri bombalamaya son vermeye mecbur edilmesi talebiyle AİHM’ye başvurduğunu ifade etti.

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Temsilciliğin Facebook’taki hesabından yayınlanan açıklamada, “Ermenistan, Azerbaycan’a karşı geçici tedbirlerin uygulanmasını, özellikle de sivil tesislere yönelik bombardımanlara son vermeye, vatandaşları, sivil tesisleri ve yerleşimleri hedef olarak kullanarak ayrım gözetmeyen saldırı eylemlerinden kaçınmaya mecbur edilmesini talep etti” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Başsavcılığı açıklamasında ise, Ermenistan ile ilgili özel bir uluslararası mahkemenin oluşturulması için aralarında BM Güvenlik Konseyi’nin de bulunduğu bir dizi uluslararası kuruluşa başvuruda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, “Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalci özünü açığa çıkarmayı sürdürmek, işgalci devlete karşı uluslararası hukukun öngördüğü yaptırımları uygulatmak amacıyla özel bir uluslararası mahkemenin oluşturulması için BM Güvenlik Konseyi’nin de aralarında bulunduğu bir dizi uluslararası kuruluşa başvurulacak” dendi.

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Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan’ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.