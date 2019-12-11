Ermenilerin yeni patriği Sahak Maşalyan

85’inci Ermeni patrikliği seçiminin galibi episkopos Sahak Maşalyan oldu. Maşalyan 119 oydan 102’sini aldı.

Fotoğraf: Agos

Maşalyan’ın rakibi başepiskopos Aram Ateşyan’dı.

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Seçim iki turda yapılıyor. Ermeni cemaati tarafından seçimle belirlenen 102 delege ve 17 ruhani delege, patrik seçiminde oy kullanıyor.

37 seçim bölgesinden 102 delegeyi seçmek için 7-8 Aralık’ta 30 bin 800 civarı kayıtlı seçmenin 13 bin 704’ü sandık başına gitmişti.

Seçimin sonuçlanmasının ardından bugün saat 17:00’de Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.

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İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı seçim talimatnamesindeki episkopos kararı nedeniyle Ermeni cemaatinde seçimi boykot çağrıları yükselmiş, 23 Eylül’de açıklanan talimatnamede patrik adayı olmak için aranan şartlar arasına bugüne dek mevcut olmayan bir madde eklenmiş ve patrik adayı olabilmek için ‘İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak’ gerektiği belirtilmişti.