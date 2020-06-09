‘Ermenilere hakaret’ten soruşturulan Murat Övüç: Kim Kardashian’a cevap vermiştim

Instagram yayınlarıyla ünlü olan Murat Övüç, bir videosunda Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle bugün ifade verdi.

Övüç videoda “Seni pis Ermeni seni… Siz Ermeniler pisliksiniz!” demiş, tepkilerin ardından özür dilemişti.

Reklam

AA’nın haberine göre, Övüç avukatıyla Çağlayan’daki adliyeye giderek İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında ifade verdi.

Övüç, ifdaesinde, videodaki sözleri, ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’a cevaben söylediğini aktardı.

Kim Kardashian’ın değerlerini aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için ona cevap verdiğini belirten Övüç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum.”

Reklam

Övüç, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.