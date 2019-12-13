‘Ermeni tasarısı’ nedeniyle ABD büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi David Satterfield’in, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

‘Ermeni soykırımı’ tasarısı, Türkiye’ye yaptırım öngören bir başka yasa tasarısıyla, 29 Ekim tarihinde ABD Kongresi’nin alt kanadı temsilciler meclisinden 11’e karşı 405 oyla geçmişti. Daha önce Senato’da oylanması engellenen yasa, dün kabul edilmişti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Senatosu’nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield, bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcımız Sedat Önal, adı geçen karara karşı tepkimizi iletmiştir” dendi.