‘Ermeni mezarlığına tuvalet…’ Bakan: ‘Yıkılacak’; başkan, ‘Yıkılmayacak’

Van’ın Edremit belediyesi başkanlığına kayyım olarak atanan kayyım Atıf Çiçekli, Ermeni mezarlığının üstüne inşa edildiği öne sürülen tuvaletin yıkılmayacağını söyledi.

Edremit belediyesine atanan kayyum tarafından tarihi Dilkaya Höyüğü’ne ve Ermeni mezarlığı üzerine tuvalet inşa edildiği öne sürülmüştü.

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İddialar üzerine bölgeye gidip incelemelerde bulunan HDP İstabul Milletvekili Garo Paylan, “Bölgenin bir Ermeni mezarlığı olduğuna dair şüphem kalmadı” demişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da söz konusu yapının 60 gün içinde kaldırılmasına karar verildiğini belirterek, “Bu konunun takipçisi olacağız” demişti.

‘Ermeni asıllı’ vurgusu

Ancak Agos’un haberine göre Çiçekli, hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurtulmuş’un açıklamasının çarpıtıldığını öne sürüp bir yıkım olmayacağını söyledi. Çiçekli, ‘Ermeni asıllı’ olduğunu vurgulama gereği duyduğu Paylan’ın yalan söylediğini savunup bölgede herhangi bir Ermeni mezarlığı olmadığını belirtti.

Tekneler, jetskiler, yelkenler

Çiçekli’nin açıklaması şu şekilde: “Kültür ve Turizm Bakanımızın açıklamasını çarpıtıyorlar. Herhangi bir bina veya yapı yapmadık ve YIKMAYACAĞIZ. Burada bir Ermeni mezarlığı da YOK! Ermeni asıllı Milletvekili Garo Paylan ve bu konuyu takip eden herkese buradan ifade ediyorum; bu doğa harikası yeri daha da güzelleştireceğiz, bu memlekette yaşayan herkesi oraya götürecek ve burayı insanımızın hizmetine kazandıracağız. Seneye tekneler, jetskiler, yelkenler ve tüm modern imkanlarla kalitesini artırarak insanımıza hizmete devam edecek inşallah.”

Edremit Halk Plajımızda yaptığımız bir yapı olmadığı gibi yıkacağımız bir yapı da olmayacak. Basında Sayın Bakanın açıklamalarının yanlış yorumlandığını görüyorum, önümüzdeki sene Halk plajımız hizmet standarlarını artırarak hizmete devam edecek inşallah. pic.twitter.com/H5N99sc5Rg — Atıf Çiçekli (@atifcicekli) November 17, 2017

Paylan’dan yanıt

Açıklama üzerine konunun muhatabı Paylan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Meclis komisyonu görüşme tutanaklarını yayırladı: “Kayyımın nefret söylemini lanetleyerek geçelim ama, mezarların üzerindeki tuvaletler konusunda umalım haddi bildirilir.”