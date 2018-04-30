Ermeni kilisesine saldırı: Duvara ‘Bu vatan bizim’ yazıldı, kapıya çöp döküldü

Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına “Bu vatan bizim” yazıldı.
Kilisenin kapısının önüne çöp konteyneri de boşaltıldı.
Agos’un haberine göre, kamera görüntülerini inceleyen kilise yönetimi, duvara yazı yazan ve kapıya çöp döken kişinin bir gün önce ayin sırasında kiliseye gelerek dengesiz hareketlerde bulunup huzursuzluk yaratan kişi olduğunu tespit etti.
Görüntülerin polise teslim edildiği ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kadıköy belediyesiyse saldırıyı kınayarak alanın temizlendiğini duyurdu.
Merhaba, bu ırkçı saldırıyı kınıyoruz; alanın temizliği sabah saatlerinde ekiplerimizce yapıldı, bilginize.
— Kadıköy Belediyesi (@kadikoybelediye) 30 Nisan 2018