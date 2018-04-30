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Yaramazlara biraz batar!

Ermeni kilisesine saldırı: Duvara ‘Bu vatan bizim’ yazıldı, kapıya çöp döküldü

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Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına “Bu vatan bizim” yazıldı.

Fotoğraf: Twitter

Kilisenin kapısının önüne çöp konteyneri de boşaltıldı.

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Agos’un haberine göre, kamera görüntülerini inceleyen kilise yönetimi, duvara yazı yazan ve kapıya çöp döken kişinin bir gün önce ayin sırasında kiliseye gelerek dengesiz hareketlerde bulunup huzursuzluk yaratan kişi olduğunu tespit etti.

Görüntülerin polise teslim edildiği ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kadıköy belediyesiyse saldırıyı kınayarak alanın temizlendiğini duyurdu.

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