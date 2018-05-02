Ermeni kilisesine saldıran şahıs serbest bırakıldı

Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına ‘Erzurumlu 25, bu vatan bizim’ yazıp konteynerdeki çöpleri kapının önüne döken kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre 45 yaşındaki Serdar K., emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu başsavcılığına sevk edildi.

Reklam

Savcılık ifadesinde, kilisenin ön tarafına bir gün önce Atatürk posteri astığını söyleyen Serdar K., “Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan 2018 tarihinde de hatırlamadığım bir saatte kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım, çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm” dedi.

Serdar K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Serdar K.’yi haftada iki gün karakola giderek imza vermesi koşuluyla serbest bıraktı.

Reklam

Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Serdar K.’nın kilisenin duvarına yazı yazdıktan sonra giriş kapısının önüne devirdiği çöpleri dağıttığı görülüyor.