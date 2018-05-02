Ermeni kilisesine saldıran şahıs gözaltında: Çatıda saklanmış

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Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına ‘Erzurumlu 25 bu vatan bizim’ yazıp konteynerdeki çöpleri kapının önüne döken kişi gözaltına alındı.

CNN Türk’ün aktardığına göre Kadıköy emniyeti, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek yazılama yapıp çöp döken kişinin önce kimliğini tespit etti, ardından da fiziki takiple gözaltına aldı.

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Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiği belirtilen şüphelinin yakalanmamak için metruk bir binanın çatı katında saklandığı ve yerinin tespit edilememesi için cep telefonunu kapattığı belirlendi.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, kilisenin duvarına yazıyı tek başına yazdığını ve kilise görevlilerinin kendisine kötü davrandığını öne sürdü.

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Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına önceki gün ‘Erzurumlu 25 bu vatan bizim’ yazılmış, kapının önüne de konteynerdeki çöpler dökülmüştü.