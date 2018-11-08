Ermenek’teki madencinin ‘Öldü’ denen annesi: Ölmedim

Karaman’daki maden faciasında “Benim oğlum suda yüzme bilmez ki” sözleriyle gündeme gelen 77 yaşındaki Ayşe Gökçe, hakkında öldüğü yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Ermenek ilçesindeki Pamuklu köyünde Has Şekerler Madencilik Şirketi’ne ait linyit ocağını 28 Ekim 2014’te su basmıştı. Ocakta mahsur kalan 18 işçinin cenazesi, 38 gün içinde dışarı çıkarılabilmişti.

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Çalışmalar sırasında Ayşe Gökçe de oğlu Tezcan Özcan için “Benim oğlum suda yüzme bilmez ki” demişti. Bu sözler, olayın meydana geldiği dönem kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Son birkaç gündür özellikle sosyal medyada Ayşe Gökçe’nin hayatını kaybettiğiyle ilgili haberler paylaşılmaya başlandı. Bazı haber siteleri de yaşlı kadının öldüğünü iddia etti.

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‘Ben ölmedim’

DHA’ya konuşan Ayşe Gökçe esprili bir şekilde “Ben ölmedim. Mezarlıktan döndüm geldim. Kabul etmediler. Yaşıyorum ben. Haydi uğurlar olsun herkese” dedi.

Ayşe Gökçe’nin eşi Recep Gökçe de “Eşim hakkında ‘Öldü’ diye söylenti çıktı. Hamdolsun eşim yaşıyor” diye konuştu.

Tezcan Özcan’ın Ayşe isimli eşi de kayınvalidesi hakkında çıkan haberlerin kendilerini üzdüğünü belirterek “Biz de televizyondan duyduk, üzüldük. Kayınvalidem ölmedi. Tarlalarda, bahçede geziyoruz. İyiyiz, öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.