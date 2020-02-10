Erman Toroğlu: Fatih o kadar şanslı bir hoca ki Boğaz Köprüsü’nden aşağı düşse yürüye yürüye Beylerbeyi’ne çıkar

En iyi idman maçtır. Hele böyle bir rakip yakalamışsan pandispanya gibi, sabaha kadar oynarsın. Ne bir karşı koyma var, ne bir direnç var… Hiçbir şey yok!

“F.Bahçe çok iyi, G.Saray kötü” deniyordu, “F.Bahçe iyi mücadele ediyor, G.Saray etmiyor” deniliyordu. Hepsine tamam. Bu haftaki maçların neticesine göre Galatasaray, Fenerbahçe’nin önüne geçti.

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Bir Avrupa kupası maçından sonra Fatih Terim için şunu yazmıştım;

“Fatih o kadar şanslı bir hoca ki Boğaz Köprüsü’nden aşağı düşse yürüye yürüye Beylerbeyi’ne çıkar. Bu arada iki de lüfer yakalar.”

Acaba bu sefer yine öyle mi olacak?

Erman Toroğlu’nun yazısı