Erman Toroğlu: Bu atamalar kafaları karıştırdı

Öyle bir maç ki 5 takımı birden ilgilendiriyor… Alanya kaybetse yukarı grubu yakalaması zorlaşacak, kazanırsa yukarı gruptan kopmayacak, Galatasaray’a darbe vuracak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise ellerini ovuşturacaktı. Böyle bir maçın hakemi Zorbay Küçük! Tamam, Zorbay Küçük artık büyük maçları yönetebiliyor. PekiVAR’daki isim kim? Emre Malok… Dörtteki isim kim? Kadir Sağlam. Zorbay sakatlansa o idare edecek yani. Evet, bazı hakemler cezalandırıldı, maç verilmiyor tamam da yardımcıları Zorbay’a yakın adamlar verin.

İşte bunlardan dolayı kafalar karışıyor. Yalnız seyredenlerin değil, Alanya ve Galatasaray’ın rakiplerinin de karışıyor.

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Erman Toroğlu’nun yazısı