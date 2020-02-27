Erman Toroğlu: Aziz Yıldırım’da liderlik vasfı vardı, Ali Koç’ta liderlik vasfı yok

Federasyon buna izin verirse yarın başka statlarda buna benzer pankartlar açılırsa ne olacak? Neresinden bakarsanız bakın rezalet.

Ali Koç ve ekibi, Aziz Yıldırım ve ekibinden kurtulmak için çok çalışma yaptı. Bunda da başarılı oldular. Aziz Yıldırım’ı ve ekibini iktidardan indirdiler. Yani Fenerbahçe’de bir ihtilal yaptılar.

Buraya kadar tamam ya sonra…

Bu grup yaptıkları ihtilali bu kadar planlamamışlardı. Bundan sonrası planlamamışsanız, ki öyle gözüyor.

Başarılı olamazsanız eğer gönderdiğiniz grubu bu taraftara tekrar aranacak hale getirtirsiniz. Bir şekilde yolda gezdiğimde bu olayla çok karşılaşıyorum.

Şunu net söyleyebilirim. Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’ye faydası da zararı da dokunmuştur. Ancak Aziz Yıldırım’da liderlik vasfı vardı. Ali Koç’ta liderlik vasfı yok.

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Erman Toroğlu’nun yazısı