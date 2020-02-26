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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Yanal topu yönetimin kucağına bırakabilirdi, yapmadı

Fenerbahçe için sezon değerlendirmesi bu durumda erken yapılabilir. Öncelikle Ersun Yanal’ın durumu ile başlayalım. Transferlerde ne kadar fikri alınıyor bilemiyorum. Ama son Falette transferinden sonra derbide bu oyuncuya şans verip işler kötü gittiğinde topu yönetimin kucağına bırakabilirdi, yapmadı. Hataları yok mu? Elbette var. Mesela takımının kadrosunu geniş tutmayı beceremedi. Jailson’un hatalarını görmezden geldi. Kulübesindeki potansiyelini ispat etmiş oyuncuların hiçbirini takıma faydalı hale getiremedi. Kafasındaki 11 oyuncu haricindeki hiçbir oyuncudan katkı alamadı. Tempolu oyunların karşılığını alamadı.

Erman Özgür’ün yazısı

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