Erman Özgür: Tüm forvet hattının kalitesini sergilemesini sağlayabilecek tek oyuncu Onyekuru

Tüm forvet hattının kalitesini sergilemesini sağlayabilecek profilde olan çabukluğu ve kazanma hırsı ile takıma direkt katkı verecek tek oyuncu Onyekuru. Artık transfer yapmak her zamankinden zor o yüzden bazen tek bir transferle çok iş görebilirsiniz ama elinizdekini kazanmak bu dönemde transfer yapmaktan daha değerlidir. Eğer Feghouli ve Belhanda’nın yönetimle yaşadıkları sıkıntılar performanslarına yansımaya devam ederse devre arasına kadar hedeften uzaklaşır transferde yapacağınız hamlelerinde bir anlamı kalmaz.

Erman Özgür’ün yazısı