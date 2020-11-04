Erman Özgür: Tüm forvet hattının kalitesini sergilemesini sağlayabilecek tek oyuncu Onyekuru

Tüm forvet hattının kalitesini sergilemesini sağlayabilecek profilde olan çabukluğu ve kazanma hırsı ile takıma direkt katkı verecek tek oyuncu Onyekuru. Artık transfer yapmak her zamankinden zor o yüzden bazen tek bir transferle çok iş görebilirsiniz ama elinizdekini kazanmak bu dönemde transfer yapmaktan daha değerlidir. Eğer Feghouli ve Belhanda’nın yönetimle yaşadıkları sıkıntılar performanslarına yansımaya devam ederse devre arasına kadar hedeften uzaklaşır transferde yapacağınız hamlelerinde bir anlamı kalmaz.
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Depremde can kaybı 114’e yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Kucağında oyuncak bebekle beklemişti; cenazede ‘Yavrularım gitmeyin’ diye ağladı
Arife Yücel ile torunları üç yaşındaki Diren, dört yaşındaki Lena, altı yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda Yücel, memleketleri Çorum’da toprağa verildi.
Avro 10 liraya dayandı
Türk Lirası’nın ABD Doları, avro ve sterlin karşısındaki değer kaybı sürüyor.
Trump mı Biden mı? Günlerce beklenebilir
Yarış öncesindeki tüm anketler gösterdi ki Biden ülke genelinde önde gitse bile çekişmeli eyaletlerde Trump’la arasındaki fark kılpayı kadar. Eğer sonuç bu eyaletlere kalırsa, kimin başkan seçildiğinin anlaşılması günler sürebilir.
Bayraklı belediye başkanı: Yıkılan apartmanlarla ilgili rapor ‘tavsiye raporu’
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde yıkılan Rızabey ve Doğanlar apartmanları için Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi’nin hazırladığı raporların, bina yönetimlerinin talebi üzerine hazırlanmış, ‘tavsiye niteliğinde raporlar’ olduğunu söyledi.