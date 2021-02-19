Erman Özgür: Trabzonspor’un en zor sınavı

Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın geldiği ve takımı hayata döndürdüğü süreçteki en zor sınavını Başakşehir karşısında verecek. Aslında birkaç gün öncesine kadar maçın zorluğu, Başakşehir’in lig sıralamasındaki yerinin sıkıntılı olmasına rağmen kadro kalitesi yüksek ve yeni hocası Aykut Kocaman’la çıkış aramasıyla ilgiliydi. Ancak durum değişti ve artık çok daha zorlaştı. Kovid-19 vakaları, Trabzonspor’u rakiplerinden daha çok sarstı. Yine de iyi senaryoda Hugo ve Edgar’ın güvenirliliği, Berat ve Bakasetas’ın takımın kalitesine katkıları, Djaniny’nin takım için mücadelesi ve Ekuban’ın bitiriciliği hâlâ Abdullah Avcı için pozitif ayrıntılar.

Erman Özgür’ün yazısı