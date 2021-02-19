Erman Özgür: Trabzonspor’un en zor sınavı

Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın geldiği ve takımı hayata döndürdüğü süreçteki en zor sınavını Başakşehir karşısında verecek. Aslında birkaç gün öncesine kadar maçın zorluğu, Başakşehir’in lig sıralamasındaki yerinin sıkıntılı olmasına rağmen kadro kalitesi yüksek ve yeni hocası Aykut Kocaman’la çıkış aramasıyla ilgiliydi. Ancak durum değişti ve artık çok daha zorlaştı. Kovid-19 vakaları, Trabzonspor’u rakiplerinden daha çok sarstı. Yine de iyi senaryoda Hugo ve Edgar’ın güvenirliliği, Berat ve Bakasetas’ın takımın kalitesine katkıları, Djaniny’nin takım için mücadelesi ve Ekuban’ın bitiriciliği hâlâ Abdullah Avcı için pozitif ayrıntılar.
SON HABERLER
Gıda bilgisi temel eğitimdir
Okullar, 12 yıl zorunlu eğitim sürecinde çocuklara gıda ve yemek pişirme bilgisi verme konusunda önemli bir araç olabilir, olmalı. Gençler bunu ister kendi vücutları için kullansın isterse kariyer yolu olarak seçsin.
Araştırma: Toplumda mutsuzluk arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’ye ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını yayınladı.
Boğaziçili yazar ve sanatçılardan ‘kayyım rektör’e karşı bildiri
Aralarında Alper Canıgüz, Aylin Aslım, Ayşe Tütüncü, Başar Başarır, Karin Karakaşlı ve Pelin Batu’nun da bulunduğu Boğaziçi Üniversitesi mezunu yazar ve sanatçılar, ‘kayyım rektör’e karşı dayanışma bildirisi yayınladı.
Baraj doluluğu yüzde 50’ye yaklaştı: 2021’deki yağışlar miktarı iki kat artırdı
İstanbul’da son haftalarda önce yağmur, ardından kar yağışının görülmesinin ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaştı.
Kadıköy Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı: En düşük maaş 5 bin 275 lira
Kadıköy Belediyesi, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’yla iş sözleşmesi imzalandığını duyurdu.