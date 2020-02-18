Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Trabzon için o sene, bu sene

Trabzonspor şampiyonluk yarışında bu kadar çok rakibi olmasına rağmen bir adım önde. Her şeyden önce 14 yabancılı sistemde profesyonellik adı altında kazanıp kaybetmeyi önemsemeyen yabancı oyunculara değil, takımı sahiplenmiş, şehirle bütünleşmiş ve alınan her sonucu takımıyla beraber yaşayan yabancılara sahip.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, büyük ölçüde Merkez Bankası’nda (MB) ocak ayında bütçeye aktarılan yaklaşık 40 milyar lira tutarındaki kar payı sayesinde oluştu.

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