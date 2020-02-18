Erman Özgür: Trabzon için o sene, bu sene

Trabzonspor şampiyonluk yarışında bu kadar çok rakibi olmasına rağmen bir adım önde. Her şeyden önce 14 yabancılı sistemde profesyonellik adı altında kazanıp kaybetmeyi önemsemeyen yabancı oyunculara değil, takımı sahiplenmiş, şehirle bütünleşmiş ve alınan her sonucu takımıyla beraber yaşayan yabancılara sahip.

Erman Özgür’ün yazısı