Erman Özgür: Trabzon için o sene, bu sene

Trabzonspor şampiyonluk yarışında bu kadar çok rakibi olmasına rağmen bir adım önde. Her şeyden önce 14 yabancılı sistemde profesyonellik adı altında kazanıp kaybetmeyi önemsemeyen yabancı oyunculara değil, takımı sahiplenmiş, şehirle bütünleşmiş ve alınan her sonucu takımıyla beraber yaşayan yabancılara sahip.
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Aşk en büyük devrimdir!
Tam da sevgililer günü üzeri ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatan ‘Frida’ filmini bir film okuması eşliğinde izledik.
Bakan Pakdemirli yeni projesini açıkladı: Büyükbaş hayvan, veterinere ‘SMS atacak’
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli büyükbaş hayvanlar için tasarlanan ve fikri kendisine ait olan ‘cep telefonu’ projesini tanıttı.
Merkez Bankası’ndan alınan kar payıyla bütçe ocakta fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, büyük ölçüde Merkez Bankası’nda (MB) ocak ayında bütçeye aktarılan yaklaşık 40 milyar lira tutarındaki kar payı sayesinde oluştu.
Gezici Araştırma: Kuzey Kıbrıs halkı, Türkiye ile iyi ilişkiler kuran cumhurbaşkanı istiyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan anket, Kıbrıslı Türklerin yüzde 61’inin ‘Türkiye ile iyi ilişkiler kuran bir Cumhurbaşkanı istediğini’ belirledi. Ankete katılanların yüzde 73.9’u da Türkiye’ye yönelik söylemleri doğru bulmadığını ifade etti.
Altın Portakal’da yerli yapımlara ilk gösterim koşulu getirildi
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin, 3- 10 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini açıklandı. Uzun metraj, belgesel ve kısa metraj dallarında yapılacak ulusal yarışmalara bu yıl Türkiye’de ilk gösterim koşulu getirildi.