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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Taktiğe gerek yok; şampiyonluğu daha çok isteyen kazanacak

Bazı maçlar için taktiğe falan gerek yoktur. Bazı maçlar oyuncuların maçı ya da şampiyonluğu ne kadar istediği üzerinden çözülür. İşte bu sezonun finali de hangi takımın şampiyonluğu daha çok istediği üzerinden çözülecek. Ya Galatasaray Fatih Terim ile duble yapacak ya da Başakşehir Abdullah Avcı ile yeni bir şampiyon takımla tarih yazacak.

Ön plana kim çıkar?

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Galatasaray için sezonun en değerli oyuncusu Feghouli, Başakşehir maçında da takımının en önemli kozu. Mariano ile uyumu maçı çözebilir.

Başakşehir’de kilit isim Visca. Özellikle takımının gol yükünü hem asist hem de gol olarak sezon boyu üstlenen Visca, Başakşehir sezonu nerede bitirirse bitirsin yılın oyuncusu olmayı hak etti.

Erman Özgür’ün yazısı

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Edebiyatın ‘korku salan’ beş kadını

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