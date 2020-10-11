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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Rusya, Almanya maçındaki savunma zafiyetlerini kullanabilecek derecede formda

Rusya özellikle oynadığı disiplinli futbolun yanında dünya yıldızlarına sahip olmasa da kolay gol bulabilen bir takım. Yani bizim de son oynanan Almanya maçında yaşadığımız savunma zafiyetlerini kullanabilecek derecede formdalar. (…) Diğer taraftan maçın deplasmanda olması bizim için beraberliği de iyi bir skor yapıyor.

Erman Özgür’ün yazısı

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