Erman Özgür: Rusya, Almanya maçındaki savunma zafiyetlerini kullanabilecek derecede formda

Rusya özellikle oynadığı disiplinli futbolun yanında dünya yıldızlarına sahip olmasa da kolay gol bulabilen bir takım. Yani bizim de son oynanan Almanya maçında yaşadığımız savunma zafiyetlerini kullanabilecek derecede formdalar. (…) Diğer taraftan maçın deplasmanda olması bizim için beraberliği de iyi bir skor yapıyor.
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AA kareleriyle Hatay’daki büyük yangın…
Hatay’da 24 saatten uzun süren yangın, ormanlar kadar binaları ve araçları da küle çevirdi. Sabotaj şüphesi bulunan yangın, çevre ilçelere de yayıldı. Bazı köyler tahliye edildi, yaralılar hastanede tedaviye alındı.
Kahramanmaraş’ta yangın: ‘Şüpheler var’
Hatay’da çıkan yangın kontrol altna alınmaya çalışırken Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Vali Ömer Faruk Coşkun, Andırın’da çıkan yangınla ilgili şüpheler olduğunu, araştırıldığını söyledi.
Hatay’daki yangınlar söndürüldü: Dört şüpheli gözaltında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’da başlayan ve üç ilçeye yayılan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Osmaniye’deki yangın kontrol altına alındı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
KKTC sandık başında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.