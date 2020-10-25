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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Ön plana çıkan taraf Fenerbahçe

İşte bu ayrıntıların tümü maçta ön plana çıkan tarafı, büyük bir seyirci avantajı olmamasına rağmen Fenerbahçe yapıyor. Bu arada Göztepe’ye nazaran savunması daha sert Trabzonspor çok oyuncu ile hücum edildiğinde Nwakaeme üzerinden boş alanları iyi değerlendirecek bir takım. Gökhan Gönül-Nwakaeme eşleşmesi maçın en kritik detayı olabilir.

Erman Özgür’ün yazısı

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