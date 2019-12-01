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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Maçın sonucunu Nwakaeme ve Sörloth belirler

Galatasaray’da Feghouli, Adem Büyük gibi çok yetenekli oyuncular skoru kolay değiştirme becerisine sahipler. Fatih Terim’in yükselen Lemina performansının yanına Ömer Bayram ve Seri’yi ekleyeceği düşünüldüğünde orta alanda büyük bir kapışma yaşanacağını söyleyebilirim. Ancak maçın sonucunu Trabzonspor tarafında Anthony Nwakaeme ve formda Alexander Sörloth gibi isimler belirleyecektir.

Erman Özgür’ün yazısı

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