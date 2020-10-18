Erman Özgür: Kötü oynayan Trabzonspor karşılığını aldı

Trabzonspor maça istekli, önde basarak başladı ve pozisyon da üretti. Fakat milli maçlardan sıcak dönen Mert Günok, Trabzonspor’un Baker, Safa ve Edgar ile yaptığı gol denemelerinde çok iyi iş çıkardı. Başakşehir’de ise Rafael, Deniz Türüç’ün takıma girmesinin yanında İrfan Can’ın cezasının bitişi ile kalite artmıştı.

Başakşehir’in ilk golünü yaptığı presin devamında harika vuruşla atan İrfan Can adeta sezona yeniden başladı. Visca’nın 2. yarının başında Uğurcan da dahil olmak üzere kimsenin beklemediği bir vuruşla attığı gol Trabzonspor’un maçı çevirme ihtimalini ortadan kaldırdı. Üretkenlik problemini maç boyunca aşamayan Trabzonspor kötü oynadığı maçın karşılığını mağlubiyetle aldı. Başakşehir ise Okan Buruk’un alternatifli kadrosunun tadını çıkardığı bir galibiyet aldı.

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Erman Özgür’ün yazısı