Erman Özgür: Kadroda olmaması gereken oyuncuların çokluğu Trabzonspor için en büyük problem

İkinci yarının hakimi Kasımpaşa önce beraberliği sonra Koita ile nefis bir gol daha bularak aslında hak ettiği 3 puanı almayı başardı. Sonuçta Trabzonspor bir maçın 90 dakikasına enerjisini yaymakta zorlandığı bir maçta daha puan kaybı yaşayarak hayal kırıklığının boyutunu büyütmeye devam etti.

Trabzonspor için kötü gidişin en önemli sebebi ne? Ayrıntılara girmeden kadronun kısıtlı olması ve şampiyonluk için gerekli olan geniş kadroda potansiyel olarak bu kadroda olmaması gereken oyuncuların çokluğu Trabzonspor için en büyük problem.

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Erman Özgür’ün yazısı