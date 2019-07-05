Erman Özgür: GS’ye Benega gelir, Fernando da gitmezse Avrupa’da daha fazla verim alınır

Galatasaray şimdiye dek yaptığı Türk oyuncu transferleri ile özellikle hücum hattı alternatiflerini çok güçlendirdi. Sarı-Kırmızılılar’ın Vedat Muriç transferinde ısrarcı olmasının sebebi de takımdaki rotasyon şansını en üst seviyeye çıkarmak…

Şu ana kadar yapılan transferler de kendi takımlarında oynayan, tecrübeli isimler. Ligimiz için de ideal olabilecek transferler.

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Galatasaray’daki asıl hedef Banega. Geldiği takdirde orta sahada büyük sınıf atlatabilecek bir yıldız. Eğer Fernando da gitmezse özellikle Şampiyonlar Ligi’nde daha fazla verim alınabilir.

Erman Özgür’ün yazısı