Erman Özgür: Galatasaray’ın tek zayıf noktası favori olarak sahaya çıkmak

Hücum hattının baştan aşağı yüksek formu, Sivas maçında oynanan baskın oyun, Lemina ve Seri’nin Ömer Bayram’la oluşan uyumları, forma rekabetinin kulübedeki hamleleri çoğaltması, savunma bloğunun oturmuş görüntüsü, Mariano’nun hücum katkısı yaparken yarattığı etki, Muslera, Fatih Terim, iç saha avantajı derken bütün oklar derbi için Galatasaray’ı favori gösteriyor.

Ancak bazen de tek zayıf nokta, işte bu favori olarak sahaya çıkmak olabiliyor. Fazla özgüven, şampiyonluk yarışında rakibini de bu hedefe ortak etmemek, fazla risk alarak oynamak, bu favori olmanın olumsuzlukları olabiliyor.

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Erman Özgür’ün yazısı