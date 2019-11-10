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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Galatasaray rotasyonun da etkisi ile büyük takım reaksiyonu gösterdi

Gaziantep gibi çabuk atak seven takımlara karşı çok önemli olan ilk golü Ömer Bayram’ın harika vuruşu ile bulan Galatasaray, 3’lü savunması ile pozisyon vermedi Gaziantep’e ilk yarıda. Emre’nin asisti ile rotasyonun doğruluğu da başlı başına hissedildi.

2. yarı bu kez Galatasaray topu bırakarak oynamaya başladı. Gaziantep’in iştahı arttı fakat gol atma becerisini gösteremediler. Galatasaray’ın direnci düşse de savunma konusunda kolay pozisyon vermeyip Feghouli ile farkı arttırmak adına fırsat da yakaladılar.

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Sonuçta Galatasaray rotasyonun da etkisi ile büyük takım reaksiyonu gösterdi.  

Erman Özgür’ün yazısı

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