Erman Özgür: Fenerbahçe’nin kadro kalitesi ile oynadığı oyun arasındaki uçurum maç boyunca kapanmadı

Maçın ilk yarısında futbolun tüm doğrularını yapan taraf Beşiktaş’tı.

Galibiyetin sırrı nedir? Sergen Yalçın’ın doğru stratejisi, Beşiktaş’ın maça iyi başlaması ve yüksek tempolu oyunu Fenerbahçe kadrosunun kalitesini göstermesini engelledi.

Reklam

Fenerbahçe’nin rakibine göre müthiş bir kadro kalitesine sahip olmasına rağmen ne maç başlangıcında, ne de rakibi eksik kaldığında oyun üstünlüğünü alamayışı gecenin olayıydı. Fenerbahçe’nin kadro kalitesi ile oynadığı oyunun kalitesi arasındaki uçurum maç boyunca kapanmadı.

Erman Özgür’ün yazısı