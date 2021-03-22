Erman Özgür: Fenerbahçe oynadığı oyunun karşılığı olarak günü kurtarmış oldu

Fenerbahçe’yi maçın ilk anından itibaren oyunda tutan Altay performansı Beşiktaş’ın maçı koparmasını önledi. Bulut’un hamlelerinden Ozan Tufan sezonun en güzel gollerinden birini atarak takımı adına günü kurtaran oyuncu olurken, Beşiktaş maçın son anlarında kaybedebileceği ancak maçın genelinde rahat kazanabileceği derbide 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Beraberlik kime yaradı? 2’li averaj ve puan farkını koruyan taraf olarak puan Beşiktaş için daha iyi gözükürken, Fenerbahçe oynadığı oyunun karşılığı olarak günü kurtarmış oldu.

Reklam

Erman Özgür’ün yazısı