Erman Özgür: Fatih Terim’in formsuzluğu devam ederse o nasıl çözülür?

Bir derbiyi rakibinden 7 kilometre az koşan bir Galatasaray için fiziksel durum sorgulanabilir, ama konu sadece bu değil. Yetenekli oyuncuların futbol dışı problemleri varsa çözülür. Ancak Fatih Terim’in formsuzluğu devam ederse o nasıl çözülür? İşte bunu Galatasaray’da da kimse bilmiyor.

Erman Özgür’ün yazısı