Erman Özgür: Fatih Terim’in formsuzluğu devam ederse o nasıl çözülür?

Bir derbiyi rakibinden 7 kilometre az koşan bir Galatasaray için fiziksel durum sorgulanabilir, ama konu sadece bu değil. Yetenekli oyuncuların futbol dışı problemleri varsa çözülür. Ancak Fatih Terim’in formsuzluğu devam ederse o nasıl çözülür? İşte bunu Galatasaray’da da kimse bilmiyor.
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Akar: YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde kaldığı gözüküyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “YPG terör örgütünün Barış Pınarı Harekat bölgesinde kaldığı gözüküyor” dedi.
UEFA’dan Başakşehirli İrfan Can Kahveci’ye ‘asker selamı’ soruşturması
UEFA, Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin Avrupa Ligi’nde oynanan Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı asker selamı hakkında soruşturma başlattı.
Rabia Naz Komisyonu, inceleme yapmak için Giresun’a gidecek
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11) ve benzer çocuk ölümleri için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilçeye gidip inceleme yapacak; baba Şaban Vatan ile görüşecek.
İddia: Volkswagen yatırım için Türkiye yerine Slovakya’yı düşünüyor
Türkiye’de yapacağı yatırımı geçen günlerde askıya aldığını duyuran Volkswagen’in Slovakya’yı gündemine aldığı öne sürüldü.
Eşinin benzin döküp ateşe verdiği Güllü Yılmaz hayat mücadelesini kaybetti
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