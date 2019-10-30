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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Fatih Terim’in formsuzluğu devam ederse o nasıl çözülür?

Bir derbiyi rakibinden 7 kilometre az koşan bir Galatasaray için fiziksel durum sorgulanabilir, ama konu sadece bu değil. Yetenekli oyuncuların futbol dışı problemleri varsa çözülür. Ancak Fatih Terim’in formsuzluğu devam ederse o nasıl çözülür? İşte bunu Galatasaray’da da kimse bilmiyor.

Erman Özgür’ün yazısı

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