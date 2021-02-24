Erman Özgür: Erol Bulut yine kaderini belirleyecek bir maça çıkıyor

Doğru ya da yanlış bizim futbol kültürümüzün gerçeği olarak teknik direktörlerin sezon içinde kaderini belirleyen kırılma maçları çok olur. İşte Erol Bulut da Başakşehir maçında olduğu gibi yine kaderini belirleyecek bir maça çıkıyor. Göztepe mağlubiyetinden sonra dili döndüğünce de sevdiği tarzın ya da kendisi için kazanmanın kolay yolunun topu rakibe bırakmak olduğunu söylemeye çalıştı. Sezon boyunca topa ve oyuna hakim bir görüntü sergilemekte, üretkenlikte sıkıntı yaşayan takımın kazanması şu an için özellikle de kendi geleceği için istenen oyun tarzından önemli geliyor doğal olarak.
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