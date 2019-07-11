Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Emre Mor için fırsat; Terim için yeni bir sınav

Bir teknik direktör için en önemli sınavlardan biri takıma faydalı olabilecek ‘problemli’ oyuncuları oynatabilmektir. İşte Emre Mor transferi bu konuda uzman kabul edilebilecek Fatih Terim için yeni bir sınav olacak. Galatasaray Emre Mor’u kazanamazsa forvet hattı düşünüldüğünde bir eksiklik yaşamaz. Ancak Emre Mor performansı ile değil yeteneği ile geldiği Galatasaray’da da önceki davranışlarını sergilerse hayatının fırsatını kaçırmış olur.

Erman Özgür’ün yazısı

Reklam

SON HABERLER

Şimşek’ten yeni parti sorusuna yanıt: Zamanı gelince konuşuruz

Ekonomiden sorumlu eski bakan ve eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, parti kurması beklenen eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, “Zamanı gelince konuşuruz” diye yanıt verdi.

Şule Çet davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

29 Mayıs 2018’de Ankara’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümü ile ilgili davanın üçüncü celsesi sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek mahkemeyi 16 Ekim’e erteledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...