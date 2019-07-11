Erman Özgür: Emre Mor için fırsat; Terim için yeni bir sınav

Bir teknik direktör için en önemli sınavlardan biri takıma faydalı olabilecek ‘problemli’ oyuncuları oynatabilmektir. İşte Emre Mor transferi bu konuda uzman kabul edilebilecek Fatih Terim için yeni bir sınav olacak. Galatasaray Emre Mor’u kazanamazsa forvet hattı düşünüldüğünde bir eksiklik yaşamaz. Ancak Emre Mor performansı ile değil yeteneği ile geldiği Galatasaray’da da önceki davranışlarını sergilerse hayatının fırsatını kaçırmış olur.

Erman Özgür’ün yazısı