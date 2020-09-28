Erman Özgür: Derbiden memnun ayrılan taraf Fenerbahçe

Özellikle Galatasaray, son maçlardaki iştahlı oyunundan çok temposuz başladığı maçın, neredeyse tamamında oyunun kontrolünü alamadı. Fenerbahçe ise yeni bir oluşum içindeki kadrosuna özellikle Sosa katıldığında orta sahada üstünlüğü bu ligde hiçbir takıma vermeyeceğini gösterdiği bir derbi oynadı. Maçı kazanamasa da aldığı puan ve oynadığı oyun derbiden memnun ayrılan tarafı da Fenerbahçe yaptı.

Erman Özgür’ün yazısı