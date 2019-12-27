Erman Özgür: Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ne karşı işi çok kolay olmayacak

Beşiktaş için kötü gidişe dur diyebilmek ligimizin formda takımı Gençlerbirliği’ne karşı işi çok kolay olmayacak. Hücum hattında Burak Yılmaz’ın formsuz oluşundan dolayı yokluğu da büyük bir kayıp değil. Ljajic’i de buna eklersek, Diaby’nin de katkı yapmaması ile her maç sürpriz skorerler arıyor Beşiktaş. Fakat Atiba’nın çabaları da maç kazanmak için yeterli olmaz.

Erman Özgür’ün yazısı