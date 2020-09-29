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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Beşiktaş sezonu çöpe atma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir

Transferde önceliği bir sağ bek ve santrfora vermeyen Welinton ve N’Sakala’da ısrar eden Sergen Yalçın’ın 5 resmi maçta sadece 1 maç kazanabilen, Avrupa hayali çabuk biten ve Beşiktaş’ta yönetimle beraber bu işi nasıl toparlayacağı gerçekten merak konusu. Çünkü Beşiktaş’ın umut vaad etmeyen görüntüsü daha ilk yarısı bitmeden sezonu çöpe atma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Erman Özgür’ün yazısı

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