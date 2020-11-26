Erman Özgür: Beşiktaş maçı, Erol Bulut için şimdiye kadarki en önemli kadro seçimi olacak

Beşiktaş maçı, Erol Bulut için şimdiye kadarki en önemli kadro seçimi olacak.

Kalan haftaların genelinde maçlara kötü başlamak, kadro kalitesi ile aşılmış olsa da her zaman bu plan işlemeyebilir. Maçın başında Beşiktaş’ın rakibine müdahaleli oyununun üstesinden gelebilmek adına doğru 11’de Sosa ve Gustavo olmalı. Son olarak skor yapamamış olsa bile Ankara deplasmanında arkasında oynayan oyuncular için çok faydalı gözüken Cisse’nin ilk tercih olmasını daha olası görüyorum. Bu kadro kalitesinin ve genişliğinin derbi öncesi sadece tek dezavantajı var: Derbinin favorisi olmak!

Reklam

Erman Özgür’ün yazısı