Erman Özgür: Beşiktaş için en kritik viraj

Beşiktaş için lig ya da kupa fark etmeksizin favori olarak çıkacağı Başakşehir maçları Fenerbahçe maçı öncesinde belki de en kritik viraj. Elbette her maç önemli ama özellikle şampiyonluktaki rakibine karşı puan olarak ne durumda olduğun ya da özgüveninin nasıl olduğu da çok belirleyici. Şu anki durumda ise Beşiktaş’ı favori yapan çok ayrıntı var. Takım iskeletinin oturmuş olması, daha az şans bulan oyuncuların bile oynadıklarında beklenenin üzerine çıkmaları, forvet hattının uyumları ve kolay skor yapışları, BAY haftası sonrası yükselen direnç ve Josef-Atiba ikilisinin enerjileri kadar pozisyon bilgileri sayesinde maçı şekillendirmeyi başarmaları bu ayrıntıların bazıları.
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