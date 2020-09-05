Erman Özgür: Bazı oyuncuların farklı pozisyonlarda denenmesi skor kadar önemli

Şenol Güneş için her ne kadar resmiyet kazanmış olsa da hâlâ hazırlık maçlarından hallice olan Uluslar Ligi’nde Kaan Ayhan gibi oyuncuları farklı pozisyonlarda denemesi, Uğurcan ve Mert Günok arasında bir seçim yapmak adına Uğurcan’la oynaması ve bazı oyuncuların bu takım için özellikle Avrupa Şampiyonası’nda olup olmayacağının belirlenmesi en az skor kadar önemli.

Erman Özgür’ün yazısı