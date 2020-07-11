Erman Özgür: Ankaragücü düşer diğerleri belirsiz

Şampiyonluk yarışına nazaran çok daha karmaşık olan düşmeme mücadelesinde de takımlar şekillenmeye başladı. Ankaragücü’nün kesin favori olduğu, Başakşehir ve Trabzon’la arka arkaya oynayacak Konya ile Kayseri’nin durumlarının bu güçlü takımları devirmelerine bağlı olduğu gerçek. Rize’nin Kayseri maçında gerçekleştirdiği mucizenin devamını getirmesi için Kasımpaşa maçı,

Erman Özgür’ün yazısı