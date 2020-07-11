Erman Özgür: Ankaragücü düşer diğerleri belirsiz

Şampiyonluk yarışına nazaran çok daha karmaşık olan düşmeme mücadelesinde de takımlar şekillenmeye başladı. Ankaragücü’nün kesin favori olduğu, Başakşehir ve Trabzon’la arka arkaya oynayacak Konya ile Kayseri’nin durumlarının bu güçlü takımları devirmelerine bağlı olduğu gerçek. Rize’nin Kayseri maçında gerçekleştirdiği mucizenin devamını getirmesi için Kasımpaşa maçı,
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Danıştay, Ayasofya’da ibadetin yolunu açtı
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada bu istemi kabul etti. Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine dair bakanlar kurulu iptal edildi; ibadet yolu açıldı.
Aynı yerde üç kez inşa edilen Ayasofya…
Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek ibadet edilmesinin önünü açtığı Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yaptığı en büyük kilise; aynı yerde üç kez inşa edildi.
Rus Kilisesi, Ayasofya kararını ‘esefle karşıladı’; Yunanistan ‘provokasyon’ dedi
Rus Ortodoks Kilisesi, Danıştay’ın Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılmasıyla ilgili kararını ‘esefle karşıladığını’ açıkladı. Yunanistan karar için ‘provokasyon’ dedi.
Cumhurbaşkanı imzaladı: Ayasofya Diyanet’e devredilerek ibadete açılıyor
Danıştay’ın Ayasofya’da ibadetin önünü açan kararının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan caminin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiğini ve ibadete açıldığını kaydetti.
Ayasofya kararı: Karamollaoğlu takdirle karşıladı, Bahçeli ‘tarihi gün’ dedi
Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ibadete açıldığına dair kararı açıklamasının ardından siyasilerden mesajlar gecikmedi.