Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Ankaragücü düşer diğerleri belirsiz

Şampiyonluk yarışına nazaran çok daha karmaşık olan düşmeme mücadelesinde de takımlar şekillenmeye başladı. Ankaragücü’nün kesin favori olduğu, Başakşehir ve Trabzon’la arka arkaya oynayacak Konya ile Kayseri’nin durumlarının bu güçlü takımları devirmelerine bağlı olduğu gerçek. Rize’nin Kayseri maçında gerçekleştirdiği mucizenin devamını getirmesi için Kasımpaşa maçı, 

Erman Özgür’ün yazısı

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Danıştay, Ayasofya’da ibadetin yolunu açtı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada bu istemi kabul etti. Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine dair bakanlar kurulu iptal edildi; ibadet yolu açıldı.

Aynı yerde üç kez inşa edilen Ayasofya…

Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek ibadet edilmesinin önünü açtığı Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yaptığı en büyük kilise; aynı yerde üç kez inşa edildi.

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