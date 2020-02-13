Erman Özgür: Alanya turu hak etti

Galatasaray bu sezonun tüm kulvarlardaki en iyi maçlarından birini oynamasına rağmen turun ilk maçtaki rotasyonlu kadronun kötü performansına kurban gitmesi gecenin olayıydı. Her iki maçta da doğru stratejiyle oynayan Alanya ise turu hak etti.

Alanyaspor maçın başında Galatasaray’ın baskısına yenik düşüp Ömer Bayram’ın ortasında Emre Akbaba’nın kafasından yediği gole rağmen oyun disiplininden taviz vermedi. Mariano – Feghouli tarafının hücumu iyi, savunması zaaflı oyununu ise Fernandes’le değerlendirmeyi denedi. Bu denemelerden birinde Ceyhun Gülselam’ın güzel pasında Yasin Bammou ile golü bulup ilk maçtaki avantajını rövanş maçının ikinci yarısına taşımayı başardı.

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Erman Özgür’ün yazısı