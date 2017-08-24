Erken veda: Kadıköy’de Vardar’a 2-1 kaybeden Fenerbahçe UEFA’dan elendi 

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Makedon temsilcisi Vardar’a rövanşta da 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turnuvaya veda etti.

Ülker Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Fenerbahçe’nin golü 61’inci dakikada Roman Neustadter’den gelirken, Vardar’ın gollerini 68’de Jighauri ve 90’da Nikola Gligorov kaydetti.

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Bu sonuçla, 2’nci ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds’a elenen Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe de Avrupa Ligi’ne eleme turlarında veda etmiş oldu.

Kadıköy’de ‘Yönetim istifa’ tezahüratları

Fenerbahçeli taraftarlar, 60’ıncı dakikada yerini Roberto Soldado’ya bırakan Hollandalı futbolcu Robin Van Persie’yi oyundan çıkarken ıslıkladı.

Ozan Tufan’ı da top ayağına her geldiğinde protesto eden sarı-lacivertliler, skoru 1-1’e getiren golün ardından Vardarlı futbolcuları ayakta alkışladı.

Vardar’ın ikinci golü sonrası yönetimi istifaya çağıran taraftarların adına tezahürat yaparak destek verdiği tek isim Fransız futbolcu Mathieu Valbuena oldu.