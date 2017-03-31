‘Erken seçim’i yanıtsız bırakan Kurtulmuş: Yeni sisteme 2019’dan önce geçilebilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, referandumun ardından ‘partili cumhurbaşkanlığı’na daha önce söylendiği gibi 2019’da değil, daha önce geçilebileceğini söyledi.

‘e konuşan Kurtulmuş, yeni sisteme geçişin öngörülen iki yıllık çerçeveden daha önce gerçekleşeceğini belirterek, “Evet’ çıkmasının ardından hiçbir direnç kalmayacağını düşünüyorum. Gerekli değişiklikler hızlıca uygulanabilir” dedi.

‘Hayır’ çıkarsa saygı duyacağız’

Anayasa değişikliğinin daha hızlı yürürlüğe girmesi için erken seçim olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Kurtulmuş, referanduma ‘Evet’e desteğin arttığını kaydederek, “Mevcut sistem omuzlarımızda yük gibi duruyor ve bundan hemen kurtulmamız lazım. ‘Hayır’ çıkarsa hükümet milletin iradesine saygı duyacak” diye konuştu.

Darbe girişiminin ardından başlatılan tasfiye operasyonlarının sona ermediğini belirten Kurtulmuş, OHAL’in uzatılmasının çarşamba günkü Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) gündeme gelmediğini söyledi.

‘Avrupa’yla gerginlik 16 Nisan’dan sonra yatışabilir’

‘FETÖ’ ile mücadelenin yıllar süreceğine dikkat çeken Kurtulmuş, “(FETÖ) hala ciddi bir varlık gösteriyor. Karda yürüyenlerin iz bırakmadığını biliyoruz” dedi.

Hükümetin Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakereleriyle ilgili referanduma gitme gibi bir planı bulunmadığını dile getiren Kurtulmuş, Avrupa’ya yaşanan ‘referandum gerginliği’nin 16 Nisan’ın ardından yatışabileceğini söyledi.