Erken seçime ‘darbe girişimi’ diyen Perinçek: Korku içindeler, ne için bu telaş

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, erken seçim kararını değerlendirdi: “Korku içindeler, ne için bu kadar telaş. Meclis bu darbe girişimini kabul etmemeli.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

Reklam

Ulusal Kanal’a konuşan Perinçek, sözlerine şöyle başladı: “Korku içindeler, ne için bu kadar telaş. İkisi de seçim tarihi konusunda görüş açıklayabilir ama kafa kafaya verip tarih açıklarlarsa darbeci olurlar. Anayasayı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hukuku çiğneyerek anayasayı kaldırırsanız bu da darbe olur.”

‘Meclis bu darbe girişimini kabul etmemeli’

Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceden anlaştıklarının belli olduğunu ve ikisinin de ‘korku içerisinde’ bulunduğunu savunan Perinçek, “MHP siliniyor. Varlıklarını kene gibi AKP’nin sırtına yapışarak sürdürmeye çalışıyorlar. AKP, borçlanma ekonomisinin seçmen tarafından cezalandırılacağını gördü. Borç ekonomisinin sıkıntıları yaşanmadan paldır küldür Türkiye’yi seçime götürmeye çalışıyorlar. Hukuk içinde paldır küldür olmaz, darbelerde olur.”

Reklam

Bütün siyasi partilere ve Meclis’e seslendiğini söyleyen Vatan Partisi lideri şöyle devam etti: “Yetkilerinize sahip çıkın. Sağlıklı bir seçim yapılabilmesi, vatandaşların adayları tanıması, propaganda yapılması için doğru bir takvim uygulanması lazım. Meclis bu darbe girişimini kabul etmemeli. Dünyanın hiçbir yerinde iki kişi oturup erken seçim kararı veremez, tarihi belirleyemez, kamuoyu önüne çıkıp bunu açıklayamaz. AKP ve MHP tabanındaki yurttaşlar bunu kabul etmemeli. Erken seçime karar verecek olan ve tarihini belirleyecek olan TBMM’dir.”

‘Erdoğan ve Bahçeli çok tehlikeli bir sürece girmiştir’

“Suçluların telaşı içerisinde Türkiye’yi erken seçime götürmek istiyorlar. Türk milleti bu darbe girişimini FETÖ’nün darbe girişimi ezdiği gibi ezecektir” diyerek sözlerine devam eden Perinçek, Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘durumun vehameti’nin farkında olduğunu ve yüz ifadesinden gerginliğinin anlaşıldığını öne sürdü.

Perinçek sözlerini şöyle bitirdi: “Erdoğan ve Bahçeli çok tehlikeli bir sürece girmiştir. Türkiye’nin bu ikilinin darbe girişimini durdurma gücü vardır. Bu erken seçim ile Türkiye’nin sorunları çözülemez. Normal takvimin uygulanması gerekir.”