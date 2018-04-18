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Erken seçim! 24 Haziran’da sandık başı

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Türkiye hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidiyor.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınmasında uzlaştı.

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MHP lideri salı günkü grup konuşmasında 3 Kasım 2019’da yapılması beklenen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’da yapılmasını önermişti.

Erdoğan ve Bahçeli bugün 13.30’da Beştepe’te bir araya gelmiş, görüşme yarım saat sürmüştü.

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İki buçuk saat sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı.

AKP ve MHP cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında işbirliği yaparak gitme kararı almıştı.

Beştepe’deki görüşmeden önce AKP kurmayları Yüksek Seçim Kurlu’yla temasa geçerek seçimin yetiştirilip yetiştirilemeyeceğine ilişkin görüş aldı.

Görüşmeden sonra Bahçeli da partisinin başkanlık divanını toplayarak Erdoğan’la aldıkları kararı iletti.

Erdoğan: Yeni sisteme geçiş aciliyet…

Kurmaylarıyla görüşen Erdoğan saat 16.00’da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bahçeli ile daha önce de değişik defalar bir araya gelerek iç ve dış gelişmeler üzerinde görüşmüştük. Bugünkü görüşmemizde de oldukça geniş bir yelpazede görüştük. Sayın Bahçeli’nin seçimlerin erkene alınması teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin milatıdır.  7 Ağustos 2016 tarihinde Yenikapı’da yaptığımız o büyük miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı açık bir şekilde ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı olarak şahsımın ve partimin dile getirdiği yönetim sistemi değişikliğini sayın Bahçeli’nin ön açmasıyla yerine getirme fırsatı bulduk. Türkiye hala 16 Nisan’dan sonra artık eski diye niteleyebileceğimiz sistemle yönetilmektedir.

Eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Gerek Suriye’de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek bölgemizdeki tarihi önemdeki gelişmeler Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet keşfetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli’nin önerisini yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşma yolunda karar aldık. Türkiye’nin gündemindeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik. AK Parti ve MHP meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreçleri hemen başlatıyoruz.”

Şimdi ne olacak?

Erdoğan ve Bahçeli’nin uzlaşması sonrası TBMM’nin toplanıp erken seçim için karar alması gerekecek. Kararın çıkması ve Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yetki YSK’ya geçecek. YSK, partilerin seçime katılım başvurusu, adaylık ve itiraz başvuruları ve propaganda yasakları dönemini yasada çizilen çerçeve uyarınca ilan edecek.

Seçimlerin erkene alınması, 16 Nisan referandumunda 3 Kasım 2019’da yürürlüğe girecek biçimde kabul edilen cumhurbaşkanı merkezli yeni hükümet sisteminin daha erken devreye girmesi anlamına gelecek.

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